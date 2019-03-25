Oray Eğin Apple lansmanından bildiriyor

20:10 Tim Cook öncelikle Apple'ın sunduğu hizmetleri vurgulamaya başladı. Donanım yazılım ve hizmetlerin Apple tarafından herkesten daha iyi birleştirildiğini anlatıyor. iCloud, Siri, Maps ve Türkiye'de henüz olmayan Apple Pay uygulamalarının önemini vurguluyor.

Silikon Vadisi'nde bu aralar güvenlik ve özel bilgilerin korunması önemli bir konu. Özellikle Facebook'un sık sık yaşadığı sorunlarla güvenlik daha da önem kazandı. Tim Cook da Apple ürünlerinin ne kadar güvenli olduğunu söyleyince salondan en büyük alkışı aldı. Ve Apple News. Tim Cook'un bugün açıklayacağı ilk Apple hizmeti haber servisinin yenilenmiş hali.

Apple News'da her ay beş milyar yazı okunuyor ve dünyanın en büyük haber uygulaması oldu. Her sabah Apple editörleri farklı yayın organlarından en iyi yazılmış haberleri bu app'te toplarlayıp sunuyor.

20:02 'THİNK DİFFERENT' SLOGANIYLA BAŞLADI

Apple lansmanı Steve Jobs'ın en meşhur reklam kampanyası 'Think Different' sloganıyla başladı. Cupertino saatiyle tam 10:00'da hiç şaşmadan önce kısa bir videonun ardından Tim Cook sahne aldı.

19:46 BİR ANDA KENDİMİ SAHNEYE ÇIKMIŞ GİBİ HİSSETTİM

Bu sabah yaşadığım en ilginç olaylardan biri de tuvaletler için alt kata inerken salonun girişinde bekleyen onlarca görevlinin her geleni alkışlamasıydı. Evet, ilk defa tuvalet girişinde sahneye çıkmış gibi hissettim...

19:45 DÜNYADAKİ APPLE ÇALIŞANLARI AKIN ETMİŞ DURUMDA

Steve Jobs Theater'da bugün görevli olanlar dünyanın farklı Apple mağazalarında çalışanlar. Hepsi başka şehirlerden lansman için Cupertino'ya geldiler.

Cupertino'dan günaydın. Birazdan Apple'ın yeni lansmanı başlayacak. Steve Jobs Theater'daki lansman öncesinde yerel saatle 08.00'de lobideydik. Silikon Vadisi'nin favorisi 'drip' kahveler eşliğinde Apple'ın yeni ürün sunumunu beklemeye koyulduk.

ZİYARETÇİLERİN FOTOĞRAF ÇEKMESİ İÇİN TEŞVİK EDİLİYOR

Burada dünyadan ve Amerika'dan teknoloji konusunda uzmanlaşmış birçok gazeteci bulunuyor. Apple çalışanları ziyaretçileri bol bol fotoğraf çekme konusunda teşvik ettiği dikkatleri çekiyor.