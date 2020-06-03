Sosyal medyada paylaşılan bir video Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" hastagi ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp ettiği ve ardından da ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor.

MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Annesini merdivenlerden iten kızın sözleri mağazadaki kişileri çileden çıkarttı. Merdivenlerin başında duran kız "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırdı. Mağazada bulunan diğer müşteriler genç kıza "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterdi.

Müşterilerin isyanını duymazlıktan gelen genç kız annesine "Çıkacaksan 'çık' diyorum. Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırmaya devam etti.

Genç kızın düşürdüğü annesini ayağa kaldıran bir müşteri "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek kızı eleştirdi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu video sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter kullanıcıları #anneyekalkanellerkırılsın etiketiyle genç kızı eleştirdi.