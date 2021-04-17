Zehirli ve ağırlığı 5 kilo! Antalya sahilini sardı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Lara sahilinde korkutan bir gelişme yaşandı. Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı ve zehirli türler arasındaki balon balıkları, her geçen gün daha da tehlikeli bir şekilde çoğalmayı sürdürüyor.

HER BİRİ 5 KİLO AĞIRLIĞINDA

DHA'da yer alan habere göre balon balıkları için bakanlık, "Kuyruğunu getir 5 lira al" projesini hayata geçirmişti. Antalya'nın Lara Bölgesi'nde avlanan balıkçılar bu sabah her biri 5 kiloyu bulan onlarca balon balığı sürüsü görüntüledi.

SİYANÜRDEN 1200 KAT DAHA ZEHİRLİ

Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balıklar sığ sulara kadar girebiliyor. Antalyalı balıkçının o korku ve endişeli hali cep telefonu kayıtlarına da yansıdı.

"YAZIN NASIL DENİZE GİRECEĞİZ"

Amatör bir balıkçı, "Antalya sahilleri, plajlarında şuan için balon balığı kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre yokuz 50 metre falan. Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım" derken oltayla yakalayıp tekneye çektikleri balon balığının yaklaşık 5 kilogram olduğu görüldü.

KÖPEK BALIĞINI DENİZE BIRAKTILAR

Yine Antalya'da amatör balıkçılar, yakaladıkları bir köpek balığını da denize bıraktı.