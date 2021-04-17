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Zehirli ve ağırlığı 5 kilo! Antalya sahilini sardı!

Antalya'nın Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, Örnekköy Plajı'na 100 metre uzaklıkta onlarca balon balığını görüntüledi. İstilacı bir tür olan ve siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balıklarını görüntüleyen balıkçının, "Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım?" sözleri cep telefonu görüntülerine de yansıdı

İSTİLA ETTİLER! Son dakika: Zehirli ve ağırlığı 5 kilo! Antalya sahilini sardı!
Zehirli ve ağırlığı 5 kilo! Antalya sahilini sardı!
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DHA

Antalya'nın Lara sahilinde korkutan bir gelişme yaşandı. Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı ve zehirli türler arasındaki balon balıkları, her geçen gün daha da tehlikeli bir şekilde çoğalmayı sürdürüyor.

HER BİRİ 5 KİLO AĞIRLIĞINDA

DHA'da yer alan habere göre balon balıkları için bakanlık, "Kuyruğunu getir 5 lira al" projesini hayata geçirmişti. Antalya'nın Lara Bölgesi'nde avlanan balıkçılar bu sabah her biri 5 kiloyu bulan onlarca balon balığı sürüsü görüntüledi.

SİYANÜRDEN 1200 KAT DAHA ZEHİRLİ

Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balıklar sığ sulara kadar girebiliyor. Antalyalı balıkçının o korku ve endişeli hali cep telefonu kayıtlarına da yansıdı.

"YAZIN NASIL DENİZE GİRECEĞİZ"

Amatör bir balıkçı, "Antalya sahilleri, plajlarında şuan için balon balığı kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre yokuz 50 metre falan. Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım" derken oltayla yakalayıp tekneye çektikleri balon balığının yaklaşık 5 kilogram olduğu görüldü.

KÖPEK BALIĞINI DENİZE BIRAKTILAR

Yine Antalya'da amatör balıkçılar, yakaladıkları bir köpek balığını da denize bıraktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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