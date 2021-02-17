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İtalya Başbakanı Draghi'den 'ortak bütçe' çağrısı

İtalya'nın yeni Başbakanı Mario Draghi resesyon dönemlerinde ülkelere yardımcı olabilecek ortak bir AB bütçesinin oluşturulması çağrısında bulundu. Draghi "Bu hükümeti desteklemek geri dönülemez bir biçimde Euro'yu desteklemektir" dedi.

İtalya Başbakanı Draghi'den 'ortak bütçe' çağrısı
HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya Başbakanı Mario Draghi, mecliste yaptığı ilk konuşmada İtalyan halkına koronavirüs sonrası ekonomiyi canlandıracak reformları gerçekleştireceğinin sözünü verdi. Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Draghi konuşmasında "Bugün 2. Dünya Savaşı sonrası hükümetleri gibi ülkenin yeniden inşasından sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

Hükümet programıyla ilgili detayları paylaşan Draghi ilk önceliklerinin koronavirüs aşılarının düzgün dağıtımı ve 200 milyar Euro'luk ekonomiyi canlandırma programının yeniden şekillendirilmesi olduğunu vurguladı.

'İTALYA'NIN KATKISINDAN GURUR DUYMALIYIZ'

Konuşmasında Avrupa Birliği (AB) yanlısı tutumunu da açıkça gösteren Draghi "İtalya'nın AB'nin büyüme ve gelişindeki katkısından gurur duymalıyız. İtalya olmadan AB olmaz. Ulus devletler vatandaşlar için referans olmaya devam edecektir. Ancak ulusal egemenliğin bir kısmından ortak bir egemenlik için vazgeçmeliyiz. Bu hükümeti desteklemek geri dönülemez bir biçimde Euro'yu desteklemektir" dedi.

Draghi bunun yanında resesyon dönemlerinde ülkelere yardımcı olabilecek ortak bir AB bütçesinin oluşturulması çağrısında bulundu.

Draghi'nin 50 dakikalık konuşması senatörlerin çoğunluğu tarafından ayakta alkışlandı. Hükümet, güven oylamasının ardından resmi olarak göreve başlayacak. Bu oylamada Draghi'nin ezici bir çoğunlukla güvenoyu alması bekleniyor.

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