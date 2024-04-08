Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklaması sonrası partiden bir istifa haberi geldi.

        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

        İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Özlale sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

        "Sevgili İYİ Parti Ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

        Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

        İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 37'YE DÜŞTÜ

        Ümit Özlale'nin istifası sonrası İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı 37'ye düştü.

        ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

        Prof. Dr. Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya'da doğdu.

        Özlale 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College’de tamamladı.

        Çeşitli üniversitelerde çalışan Prof. Dr. Özlale, 2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı, 2020 Eylül ayında İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak göreve başladı.

        Özlale, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. 2023 Haziran ayında İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Özlale, 8 Nisan 2024'te partisinden istifa etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İyi parti
        #Ümit Özlale
        #İstifa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        "Orman yangınları Karadeniz'de de görülecek!"
        "Orman yangınları Karadeniz'de de görülecek!"
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer