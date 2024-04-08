İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklaması sonrası partiden bir istifa haberi geldi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özlale sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Sevgili İYİ Parti Ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." Sevgili İYİ Parti Ailesi,

Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin… — Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) April 8, 2024 İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 37'YE DÜŞTÜ Ümit Özlale'nin istifası sonrası İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı 37'ye düştü. ÜMİT ÖZLALE KİMDİR? Prof. Dr. Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya'da doğdu. Özlale 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College’de tamamladı.