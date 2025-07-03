İzmir Buca yangını son durum: İzmir Buca yangını söndürüldü mü?
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını kapsamında son gelişmeler takip ediliyor. Yangında dumandan etkilenen 3 orman işçisi tedavi altına alınırken, jandarma tarafından olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yangında son durum merakla takip edilirken, ekipler alevlerin çevre ilçelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir Buca yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İşte İzmir Buca yangın son gelişmeler...
İzmir alevlerle mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Buca’da başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını hakkında bilgi verdi. Yangında 3 orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Jandarma ise 2 kişiyi gözaltına aldı. Peki, Buca yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü? Buca yangını nasıl, nereden başladı? İşte merak edilenler...
BUCA YANGINI SON DURUM
İzmir'de bir yangın da Buca ilçesinde çıktı. Saat 15.50 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi Kaynaklar mevkiinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale devam ederken, yangında dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.
Bölgedeki bir yapımı devam eden bir inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı ve jandarmada sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 22.11'de basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda orman yangınlarıyla ilgili güncel bilgileri verdi. Bakan Yumaklı şu değerlendirmelerde bulundu:
"BUCA'DAKİ YANGIN KAYNAK MAKİNASINDAN ÇIKTI"
Bugün biz bu şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz. Onların emanetlerine sahip çıkacağız. Orman Genel Müdürlüğü vatan savunması için canını veren kolluk, güvenlik güçlerimizden silahlı kuvvetlerimizden sonra en fazla şehit veren Orman Genel Müdürlüğü. İnşallah bir başka arkadaşımızı kaybetmeyiz. Allah hiçbirisinin ayağına taş değdirmesin. Bugün başka bir olumsuz durum oldu. Bunlarla mücadele ederken Buca'da sanki biz hiç uyarıda bulunmamışız, hiç ikaz etmemişiz, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikanın tamiratında kullanılan kaynak makinasından bir kıvılcım orada birikmiş olan çöplere sirayet etti, çöpler yandı, otluk alandan ormana geçti. Şu anda maalesef yerleşim yerlerinin etrafında problem oluşturmaya gidecek görüntüleri oluşturdu.
"BUCA YANGINI OLMASAYDI ÖDEMİŞ'TEN GÜZEL HABER VERECEKTİK"
Sadece bulundukları yerden hiçbir maliyeti olmayan mesajla abuk sabuk mesaj atanlara duyurumuz. Merak ediyorlarsa bize başvursunlar metrekare metrekare kendilerine gösterelim. Ekranları başından izleyen vatandaşlarımızdan ricamız var. Önümüzdeki günlerde aşırı sıcaklık, düşük nem, kuvvetli rüzgar uyarısı var. Bütün dünyada da benzer meteorolojik olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa bunu yapmayın. Bugün ekranlarınızda gördüğünüz herşey o kıvılcımdan çıkıyor. Bizi en çok yoran orman yangınlarıyla mücadelede yeni cepheler açılması. Bugün Buca'daki vurdumduymazlık olmasaydı Ödemiş yangını ile güzel haberler veriyor olacaktık. Güçlerimiz bölündü, arkadaşlarımız yoruldu. 10 gündür mücadele ediyoruz. Bir arkadaşımız şehit oldu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Şu bir haftayı lütfen dışarıda ateş yakmadan, ateşe sebep olabilecek herhangi bir şey yapmadan geçirelim.