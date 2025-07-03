Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 22.11'de basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda orman yangınlarıyla ilgili güncel bilgileri verdi. Bakan Yumaklı şu değerlendirmelerde bulundu:

"BUCA'DAKİ YANGIN KAYNAK MAKİNASINDAN ÇIKTI"

Bugün biz bu şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz. Onların emanetlerine sahip çıkacağız. Orman Genel Müdürlüğü vatan savunması için canını veren kolluk, güvenlik güçlerimizden silahlı kuvvetlerimizden sonra en fazla şehit veren Orman Genel Müdürlüğü. İnşallah bir başka arkadaşımızı kaybetmeyiz. Allah hiçbirisinin ayağına taş değdirmesin. Bugün başka bir olumsuz durum oldu. Bunlarla mücadele ederken Buca'da sanki biz hiç uyarıda bulunmamışız, hiç ikaz etmemişiz, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikanın tamiratında kullanılan kaynak makinasından bir kıvılcım orada birikmiş olan çöplere sirayet etti, çöpler yandı, otluk alandan ormana geçti. Şu anda maalesef yerleşim yerlerinin etrafında problem oluşturmaya gidecek görüntüleri oluşturdu.