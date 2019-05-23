İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, annesini kabloyla boğarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'nde oğlu Ali Rıza T. (47) ile yaşayan 79 yaşındaki Sevdiye T.'den haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, anne ile oğlunu yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevdiye T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bileklerinde ve boynunda kesi izi olan Ali Rıza T. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevdiye T.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.