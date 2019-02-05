Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetler içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 5 ilde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.



6 askeri personel gözaltına alınırken, şüpheliler Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nca ifadelerini alınmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

TEKİRDAĞ'DA 3 GÖZALTI

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.T, C.A. ve P.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Şüpheliler, Süleymanpaşa ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.