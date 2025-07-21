Japonya'da iktidar koalisyonu üst mecliste çoğunluğu kaybetti

Kyodo News'ün haberine göre, Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito, seçim öncesi belirlediği 125 sandalyeden en az 50'sini kazanma hedefine ulaşamayarak çoğunluğu elde edemedi.

Koalisyonun üst meclisteki sandalye sayısı, 141'den 122'ye düştü. Böylece iktidar koalisyonu hem üst mecliste hem de alt mecliste çoğunluğu kaybetmiş oldu.

Muhalefet partileri ise LDP ve Komeito ile genişletilmiş bir koalisyona katılmayı reddetti.

Seçimlerde, milliyetçi söylemleriyle öne çıkan, "Önce Japonya" sloganını kullanan muhalefet partisi Sanseito sandalye sayısını 2'den 15'e yükseltti.

Öte yandan Sangiin'deki kadın milletvekili sayısı da 2022'deki seçimlerde kaydedilen 35 kişilik rekoru aşarak 42'ye çıktı.

Başbakan İşiba, yenilginin ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını ciddiyetle ele aldığını ancak önceliğinin siyasi bir boşluk oluşmasını önlemek ve ABD ile tarife anlaşması gibi yaklaşan sorunlarla ilgilenmek olduğunu söyledi.

İktidar koalisyonu parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiği için artık yasa tasarılarını geçirebilmek adına muhalefetin geçici desteğini aramak zorunda kalacak.