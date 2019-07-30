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Japonya Merkez Bankası'ndan gevşeme sinyali

Reuters

Japonya Merkez Bankası (BOJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de sabit tuttu. Ancak risklerin artmasını durumunda harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğini vurguladı

BOJ

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı, ancak küresel ekonomideki yavaşlamanın ülke ekonomisini tehdit etmesi halinde harekete geçmekten "tereddüt duymayacağını" belirtti.

BOJ enflasyon tahminlerini düşürürken, ekonomik görünüm üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu, risklerin ülke dışından kaynaklandığını ve bir türlü ulaşamadığı yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasını daha da geciktirebileceğini belirtti.

BOJ beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de tuttu ve para politikasını 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0
seviyesinde tutacak şekilde belirleyecek. Merkez bankası varlık  alım programında ise değişiklik yapmadı. BOJ para politikasının yakın gelecekte izleyeceği seyri betimleyen ileriye dönük yönlendirme metninde de değişiklik yapmadı. BOJ faizleri aşırı düşük seviyelerde, "uzunca bir süre, en azından 2020 baharına kadar" kalacağını belirtti.

Ancak BOJ karar metnine kısa bir cümle ekleyerek "fiyat hedefini yakalatacak ivmenin kaybolması ihtimalinin artması
halinde" para politikasında tereddütsüz gevşemeye gidebileceğine dikkat çekti.

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