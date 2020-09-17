AA

Japonya Merkez Bankası (BoJ),faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen ülke ekonomisinin toparlanmaya başladığı mesajını verdi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon yenlik şirket bonosu alımlarına da devam edeceğini, ayrıca Mart 2021 sonuna kadar her biri için 7,5 trilyon yenlik ek alım yapacağını anımsattı.

BoJ'un karar metninde, yurt içi ve yurt dışında Kovid-19'un olumsuz etkilerinin görülmeye devam ettiği aktarılarak, buna karşın Japonya ekonomisinin, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş sürmesi ile toparlanmaya başladığı vurgulandı.

Ekonominin, ertelenmiş talep, uyumlu finansal koşullar ve hükümetin ekonomik önlemleri ile yükselen bir trend içine girmesinin muhtemel olduğu, ancak iyileşme hızının orta düzeyde kalmasının beklendiği aktarılan metinde, "Denizaşırı ekonomiler de içinde bulunduğu ciddi depresyondan toparlanmaya başladı. Bu da ihracat ve sanayi üretiminin toparlanmaya dönmesini sağladı. Diğer taraftan şirket karları ve iş hassasiyeti kötüleşirken, sabit yatırımlar azalma eğilimini sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.

Metinde, enflasyon beklentilerinin kötüleştiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edilecek. Öte yandan yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz. Banka, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edecektir. Şimdilik banka, Kovid-19'un etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir."