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Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli

Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlığını alan Jessica May, konuyla alakalı konuştu. Oyuncu, "Nereye gidersem kimlik gösteriyorum. Kütük olarak Rize-Çayeli yazıyor. 'Kütük', ağacı kesiyorsun ya, o diye biliyordum. Ayırt edemiyordum ama artık edebiliyorum" diyerek, güldü

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  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda çıkarken görüntülenen ikiliden May, "Rize'den ayağımızın tozuyla yeni geldik. Bol bol mıhlama yedim. Artık ben de yapabiliyorum ama rekoru henüz kıramadım. Günde on tane yiyordum. Bu sefer geçemedim" diyerek, güldü.
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    "KÜTÜK RİZE-ÇAYELİ"

    'Yabancı Gelin' dizisiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan ve geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlığını alan Jessica May, "Vatandaşlığı geçen sene aldım. Mart ayında bir seneyi dolduracağım. Nereye gidersem kimlik gösteriyorum. Kütük olarak Rize-Çayeli yazıyor. 'Kütük', ağacı kesiyorsun ya, o diye biliyordum. Ayırt edemiyordum ama artık edebiliyorum" ifadelerini kullanarak kahkaha attı.
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    "HER PROJE FARKLI BİR TECRÜBE"

    Yeni projeleri hakkında da konuşan Jessica May, "İtalyanca yeni bir projede oynadım. Birkaç dilde farklı projelerde yer aldım. Olursa bir de bu dilde oynayacağım ama her proje farklı bir tecrübe ve deneyimliyorum" açıklamasında bulundu.
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    "RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"

    Öte yandan Jessica May'ın Türk vatandaşı olma arzusu sonunda gerçekleşmişti. 2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen May, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda almıştı.

    Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı. Jessica May, mutluluğunu, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum!" sözleriyle dile getirmişti. Bir hayli neşeli olduğu görülen May'ın paylaşımı binlerce beğeni almıştı. 28 yaşındaki oyuncu gönderisine Türk bayrağı emojileri eklemeyi ihmal etmemişti.

    ONLAR DA TÜRK VATANDAŞI OLDU

    Jessica May'ın yanı sıra kariyerine yurt dışında başlayan ve daha sonra yolu Türkiye'ye düşen ünlü isimler de Türk vatandaşlığını aldı. İşte o isimler...
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    WILMA ELLES

    'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, kariyerine Türkiye'de devam ediyor. 2014'te Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlayan Elles, Türk vatandaşlığını almıştı. Ünlü oyuncu, 2015'te ikiz çocuklarını dünyaya getirerek ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Wilma Elles ve Kerem Göğüş, 2019'da birlikteliklerini sonlandırmıştı.
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    IVANA SERT

    Modacı Ivana Sert de Türk vatandaşlığını alan ünlü isimler arasında. 2004-2013 yılları arasında iş insanı Yurdal Sert ile ilk evliliğini gerçekleştiren ünlü modacının bu birliktelikten Ateş adında bir oğlu bulunuyor.
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    LARISSA GACEMER

    2011'de eski basketbolcu Burak Gacemer ile dünyaevine giren Brezilyalı model Larissa Gacemer, yaşamını Türkiye'de sürdürüyor. Daha önce 'Krem' adlı bir dizide oynayan Gacemer, 2017'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldum. O lafı çok söylemek isterdim; Ne Mutlu Türküm diyene!" sözleriyle duyurmuştu.
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    PASCAL NOUMA

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma da Türkiye'den kopamayan isimler arasında. Dizi ve reklam filmlerinde yer alan Nouma, ailesini de Türkiye'ye getirmişti.
  • Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli - Magazin haberleri

    EMINA JAHOVIC

    Basketbol oyuncusu Mirsad Türkcan'ın kız kardeşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, popçu Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten sonra Türk vatandaşı olmuştu. Jahovic, Sandal ile 2008-2018 yılları arasında evli kalmıştı. Ünlü popçudan boşandıktan sonra kariyerine Türkiye ve Sırbistan arasında sürdüren Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'dan Yavuz ve Yaman adında iki oğlu bulunuyor.

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