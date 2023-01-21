Jessica May: Kütük; Rize-Çayeli

"RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"



Öte yandan Jessica May'ın Türk vatandaşı olma arzusu sonunda gerçekleşmişti. 2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen May, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda almıştı.



Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınlamıştı. Jessica May, mutluluğunu, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum!" sözleriyle dile getirmişti. Bir hayli neşeli olduğu görülen May'ın paylaşımı binlerce beğeni almıştı. 28 yaşındaki oyuncu gönderisine Türk bayrağı emojileri eklemeyi ihmal etmemişti.



ONLAR DA TÜRK VATANDAŞI OLDU



Jessica May'ın yanı sıra kariyerine yurt dışında başlayan ve daha sonra yolu Türkiye'ye düşen ünlü isimler de Türk vatandaşlığını aldı. İşte o isimler...