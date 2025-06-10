Justin Baldoni'nin Blake Lively'ye açtığı 400 milyon dolarlık iftira davası düştü

Justin Baldoni'nin Blake Lively'ye açtığı 400 milyon dolarlık iftira davası reddedildi. Baldoni, davada, cinsel tacizle ilgili asılsız iddialarıyla Lively'nin, kariyerini mahvetmeye çalıştığını iddia etmişti.

New York mahkemesi, davayı ret kararı verdi ve Lively'nin cinsel taciz suçlamalarının yasal olarak korunduğunu açıkladı.

İftira davasının düşmesi üzerine sessizliğini bozan Blake Liveley, destek olanlara; "Sevgi ve minnettarlığını" ifade ettiği bir açıklama yaptı. "Pek çok kişi gibi ben de bizi parçalamaya çalışan misilleme davasının acısını hissettim" diyen oyuncu; "Her kadının kendini, güvenliğini, bütünlüğünü, onurunu ve hikâyesini korumak için bir sese sahip olma hakkını savunmaya her zamankinden daha kararlı" olduğunu belirtti.

"Yanımda duran birçok kişiye sevgi ve minnettarlık duyuyorum" diyen Blake Lively sosyal medyasına; "Çoğunuzu tanımıyorum ama sizi takdir etmekten veya savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim" diye yazdı.

Blake Lively - Ryan Reynolds

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Justin Baldoni ile Blake Lively arasındaki hukuki mücadele, 2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekimlerine dayanıyor. Lively, filmde hem başrolleri kendisiyle paylaşan hem de filmin yönetmenliğini üstlenen Baldoni arasında, filmin tanıtım turlarında ortaya çıkan soğukluk fark edilmişti. İkilinin birbirlerinden kaçındığı ortaya çıkınca, sette bir husumet olduğu söylentileri internette dolaşmaya başlamıştı.