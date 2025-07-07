Justin Bieber'dan boşanma iddialarına romantik yanıt

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018'de Hailey Bieber ile hayatını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz yıl oğulları Jack Blues’u kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak son dönemde evliliklerinde sorunlar yaşadıkları ve boşanacakları yönündeki dedikodularıyla gündemi oldukça meşgul etmişti.

Özellikle Justin Bieber’ın dikkat çeken giyim tarzı ve sık sık gergin halleri objektiflere yansıyarak bu iddiaları güçlendirmişti.

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Tüm bu spekülasyonlara Justin Bieber, sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla cevap verdi.

Eşine sarıldığı samimi anları; "Sonsuza dek ve her zaman benim" notuyla paylaşan Bieber, birlikteliklerinin devam edeceğini net bir şekilde gösterdi.