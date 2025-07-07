Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Justin Bieber'dan boşanma iddialarına romantik yanıt - Magazin haberleri

        Justin Bieber'dan boşanma iddialarına romantik yanıt

        Son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Justin Bieber ile Hailey Bieber, şarkıcının sosyal medyadaki romantik paylaşımıyla dedikodulara noktayı koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma iddialarına romantik yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018'de Hailey Bieber ile hayatını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz yıl oğulları Jack Blues’u kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Ancak son dönemde evliliklerinde sorunlar yaşadıkları ve boşanacakları yönündeki dedikodularıyla gündemi oldukça meşgul etmişti.

        Özellikle Justin Bieber’ın dikkat çeken giyim tarzı ve sık sık gergin halleri objektiflere yansıyarak bu iddiaları güçlendirmişti.

        REKLAM

        Tüm bu spekülasyonlara Justin Bieber, sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla cevap verdi.

        Eşine sarıldığı samimi anları; "Sonsuza dek ve her zaman benim" notuyla paylaşan Bieber, birlikteliklerinin devam edeceğini net bir şekilde gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı