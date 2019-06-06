Türk girişimciler Kaan Günay ile Onur Kardeşler’in San Francisco’da kurduğu konum bazlı reklam ve akıllı şehir teknolojileri şirketi Firefly, küresel teknoloji sektörüne yön veren iki girişim sermayesi fonundan 30 milyon dolarlık yeni yatırım çekti. Alphabet’in kurumsal risk sermayesi kuruluşu GV’nin (eski adıyla Google Ventures) liderliğinde gerçekleşen Seri A yatırımına hali hazırda yatırımcısı olan NFX de katıldı.

ABD’de San Francisco ve Los Angeles’ta paylaşımlı araçlar ile taksilerin üstüne durumsal farkındalığa sahip akıllı ekranlar yerleştirerek rota, bölge demografik yapısı ve trafik koşullarına göre reklam gösterimi yapan akıllı medya platformu girişimi Firefly, Aralık 2018’de de 21.5 milyon dolarlık yatırım almıştı.

2017 yılında kurulan Firefly, aldığı son yatırıma ek olarak New York pazarına girdiğini de açıkladı. Firefly, New York’un taksi üstü reklam panosu pazarının yüzde 50’sini kontrol eden Strong’un dijital operasyonlarını devraldığı duyurdu.

TÜRKİYE’DEKİ İSTİHDAMINI DA İKİ KAT ARTIRACAK

Reklamcılık teknolojilerinin gelecek kuşağına odaklandıklarını ifade eden Firefly CEO’su Kaan Günay, “Kısa zamanda ABD’nin en hızlı büyüyen akıllı medya platformuna dönüştük. İnovatif yazılımımızı New York’a taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ABD’de yeni şehirlere de odaklandık ve hazırlıklarımız sürüyor. Aralık 2018’de aldığımız yatırım sonrasında İstanbul’da ofis yatırımı yaparak 50 yazılımcıya istihdam yaratmıştık. Yatırımımız sürecek. İstihdam ettiğimiz yazılımcı sayısını kısa zamanda 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Günay, iş modelleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Paylaşımlı araçlar ile taksi sürücülerine yüzde 15’e varan oranda ek gelir yaratıyoruz. Yerel yönetimler ile işbirliği yapıyoruz. Kayıp çocuklara yönelik Amber Uyarı Sistemi’nin duyurularına ekranlarımızda yer veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları, yerel küçük işletmeler ve diğer yerel yönetim duyuruları için ekran envanterimizin yüzde 10’unu tahsis ettik.”

Firefly’ın odaklandığı yeni reklam formatına değinen GV Genel Ortağı Adam Ghobarah, taksilere ek olarak paylaşımlı araçların ulaştığı büyüklüğün şehirlerde ada ve zamanlama bazlı ev dışı dijital reklamcılık fırsatı yarattığına dikkat çekti.