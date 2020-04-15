Kaan Yıldırım, annesi ve babasını sosyal medyadan silince bir kez daha gündeme geldi. Oyuncu, annesi Seyhan Yıldırım'ı ve babası Hakan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı. Yıldırım'ın bu hareketi kafaları karıştırdı. Kaan Yıldırım çıkan haberlerden sonra açıklamada bulunarak, "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi... Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. İşte Kaan Yıldırım ile annesi ve babasıyla ilgili detaylar...

KAAN YILDIRIM'IN BABASI HAKAN YILDIRIM KİMDİR?

Hakan Yıldırım, medikal ürünleri ithal eden aynı zamanda da ARGE departmanında üretim yapan bir firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986'da İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.