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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 28 TEMMUZ 2025: Orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve Gazze... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Temmuz 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı gündem maddeleri 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki açlık krizi konuları ele alınacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 28 Temmuz 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:26
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        Temmuz ayının son haftasına girilirken yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda; orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve Gazze gibi gündem başlıkları masada olacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 28 Temmuz 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Temmuz 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00’te başlaması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

        Toplantının ana gündemini Türkiye'yi saran orman yangınları oluşturacak. Kabine gündemindeki diğer konular ise Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki açlık krizi olacak.

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        ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

        Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor. Toplantıda ilgili bakanların sunum yapması, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN NOKTA

        Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen Kabine Toplantısı'nda süreç de ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler görüşülecek.

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        SURİYE VE BÖLGESEL GÜVENLİK GÜNDEMDE

        Toplantının önemli başlıklarından biri de terör örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantılarının yeni dönemde nasıl bir tavır takınacağı olacak. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlar karşısında atılabilecek muhtemel adımları da masaya yatıracak.

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        GAZZE'NİN SON DURUMU GÜNDEME GELECEK

        İsrail önceki gün Gazze'de yardım faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldıklarını açıklamıştı. Karar ile İsrail, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını açıklamıştı.

        Gazze'de yaşananlar ve son durumunda kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

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