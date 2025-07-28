Temmuz ayının son haftasına girilirken yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda; orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve Gazze gibi gündem başlıkları masada olacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 28 Temmuz 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…