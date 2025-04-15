Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak küresel ekonomideki karşılıklı restleşmeler masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek. ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Nisan 2025 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları…