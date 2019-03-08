Gün+Partners Hukuk Bürosu, tüm dünyadaki en prestijli fikri mülkiyet ödüllerinden biri olan Managing IP EMEA ödülünü Türkiye’den 4 yıl üst üste kazanma başarısını gösterdi.

Hukuk Bürosu’nun kurucusu Avukat Mehmet Gün, "Kariyer planı, performans yönetimi ve performansa dayalı şeffaf ücretlendirme sistemi sayesinde çağdaşları ile yarışır bir hukuk bürosu oluşturduk. Bunu da kadın ve erkek çalışanlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden, işbirliği ve dayanışma ruhunu yüksek tutarak başardık. Elde ettiğimiz tüm başarılarda kadın ve erkek ortaklarımız eşit paya sahiptir. Sürdürülebilir başarı için kadınların iş hayatında hak ettikleri yeri almalarına herkesin katkı sağlaması gerekir" dedi.

1986 yılında kurulan Gün+Partners Hukuk Bürosu'nun 150’nin üzerinde çalışanı bulunuyor. Büronun 12 ortağının 7’sini kadınlar oluşturuyor. Bu oran İngiltere’deki hukuk bürolarında yüzde 35, Amerika’da ise yüzde 37 civarında. Büronun faaliyet alanlarını ise, ticari uyuşmazlıkların yönetimi, sigorta ve reasürans, birleşme ve devralmalar, iş hukuku, yolsuzlukla mücadele, rekabet ve ilaç ve sağlık hukuku alanlarına ilaveten fikri mülkiyet hukuku oluşturuyor.

81 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

7 Mart’ta Londra’da yapılan Managing IP EMEA ödül töreni, Fikri Mülkiyet alanında önde gelen yayın grubu olan Thomson Reuters Managing IP Magazine tarafından organize ediliyor. Dergi, her yıl dünyanın 81 ülkesinde gerçekleştirilen bu araştırmada hukuk bürolarını, uzmanlık, iş yükü, pazar itibarı / takip kaydı, müvekkiller için elde edilen sonuçlar ve daha önce test edilmemiş davalara yönelik örnek uygulamalar gibi alanlarda değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Ödülü Gün+Partners adına alan, 12 ortak avukattan biri olan Avukat Özge Atılgan Karakulak, "Hukuk sektörü de tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda engellerin yaşandığı ve hala yönetici kademelerinde istenen sayıda kadın avukatların olmadığı bir sektör. Büromuz bu konuda öncü olduğu için onur duyuyoruz. Fakat yapacak daha çok şey ve gidilecek çok yol var. Toplumsal cinsiyet eşitliği tüm insanları sosyal ve ekonomik olarak etkileyen bir insan hakları konusudur. Erkeklerin de bu eşitsizliğe karşı mücadelede harekete geçmeleri gerekiyor. Değişime herkesin dahil olması gerek. Kadınlara yönelik tüm ön yargıları yaratıcılığımız ve başarılarımızla kırmalıyız" diye konuştu.