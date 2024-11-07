Kadınların çoğu Harris’i, erkeklerin çoğu Trump’ı destekledi
2024 ABD Başkanlık seçimleri ülkenin "en belirsiz" seçimi olarak nitelendiriliyordu ancak seçim kısa sürede Donald Trump'ın zaferiyle sonlandı. Seçimin sonucu ise kadınların belirlemesi bekleniyordu, peki kadınlar Harris ve Trump'ı nasıl destekledi? Sonuçlar Harris ve Trump oylarında yüzde 10'luk bir cinsiyet farkı olduğunu gösterdi. Kadınların çoğu Harris'i, erkeklerin çoğu Trump'ı destekledi
Giriş: 07.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:31