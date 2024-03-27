"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamada bulundu; "Değerli halkımız; merak ettiğinizi bildiğimden hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgileri sizinle paylaşmak isterim.

Doktorlarımızın amacı aslında dün itibariyle Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi... Onu seven bizler bir an önce uyandırılmanın gerçekleştirilmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldılar.

Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana ki bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten çok mutluyum. Yani artık Kadir İnanır entübe durumundan çıkarılıp vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim. Hep söylediğimiz gibi Kadir İnanır mutlaka başaracaktır. Elbette doktorların, sağlık çalışanlarının emeği ve sizlerin ona yolladığı güzel duyguların gücüyle.

Kadir İnanır'ın bu topraklarda yaşayan her kesimden insanın kalbinde nasıl yer ettiğini bilen biri olarak anlıyorum ki; onurlu, ilkeli, özgün bir hayatın karşılığı daima büyük bir sevgi oluyor. Ne iyi ki..."