'Kağıttan Kaptanlar' plak formatında
Birsen Tezer'in 9 şarkıdan oluşan 'Kağıttan Kaptanlar' albümü şimdi plak formatında müzikseverlerle buluşuyor
Birsen Tezer'in 'Kağıttan Kaptanlar' adlı albümünde Adem Gülşen, Emre Tankal, Derin Bayhan, Orhan Deniz ile Tunç Öndemir'in imzaları yer alıyor. Derin Bayhan'ın mix'lerini yaptığı albümde, mastering ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.
Albümde 'Saklasam Kendimi' şarkısının girişi (intro) ise Cihan Can Erkal tarafından düzenlendi.
'Kağıttan Kaptanlar'da 'Sakin Dur' şarkısına perdesiz gitarıyla Erkan Oğur da eşlik etti.