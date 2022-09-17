Doya Doya Moda birinci kim oldu?

Kuruçeşme'de buluştular 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dinleyicilere nostaljik bir gece yaşatan Arkan, ‘Kırık Hava, ‘Gönül Yarası’, ‘1980’, ‘Düşler Sokağı’ şarkılarıyla dinleyicilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı. Unutulmaz konserde Hüsnü Arkan, seslendirdiği şarkıları ile hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Dillere dolanan şarkıları ‘Hoş Geldin’ ve ‘Öyle Bir Rüya’yı seslendiren duayenler, düetleriyle hayranlarını mest etti. Konserin ikinci bölümünde ise sahne Birsen Tezer’indi.

Tezer, sevenlerini, "İstanbul’da olduğumu yeni fark ettim. Buranın çok enteresan bir enerjisi var. Hepiniz iyi ki geldiniz” sözleriyle karşıladı.