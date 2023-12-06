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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:14
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 3 binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölgelerine 720 kilogram patlayıcının bulunduğu 9 bin kapsül yerleştirdi.

        Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binalar yıkıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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