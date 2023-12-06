Türkoğlu'nda özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik yapıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekiplerince özel gereksinimli çocuklarla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen proformada, polis ekipleri, özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi.

Programda, öğrencilere boyama kitapları ve kalemleri hediye edildi.

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