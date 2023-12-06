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        Türkoğlu'nda özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik yapıldı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekiplerince özel gereksinimli çocuklarla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:27
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        Türkoğlu'nda özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik yapıldı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekiplerince özel gereksinimli çocuklarla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen proformada, polis ekipleri, özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi.

        Programda, öğrencilere boyama kitapları ve kalemleri hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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