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KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ İLİ TÜM HABERLERİ
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın/ Ek fotoğraflar
02 Mart 2021 Salı, 21:18 DHA

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın/ Ek fotoğraflar
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)
02 Mart 2021 Salı, 21:01 DHA

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
02 Mart 2021 Salı, 21:00 İHA

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş merkezli tefeci operasyonu: 5 gözaltı
02 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Kahramanmaraş merkezli tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş’ta terör operasyonuna 1 gözaltı
02 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Kahramanmaraş’ta terör operasyonuna 1 gözaltı
Mahçiçek: "Depreme karşı yol haritalarını çıkarıyoruz"
02 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Mahçiçek: "Depreme karşı yol haritalarını çıkarıyoruz"
5 bin kişinin istihdam edileceği OSB için imzalar atıldı
02 Mart 2021 Salı, 13:00 DHA

5 bin kişinin istihdam edileceği OSB için imzalar atıldı
Alkışlarla karşılandılar... Irkçılık gurbetçi aileyi Türkiye’ye kesin dönüş yaptırdı Almanya’daki ırkçılık ve İslam karşıtlığından rahatsız olan Yücel ailesi Kahramanmaraş'ta akrabaları tarafından sevinçle karşılandı Ertuğrul Yücel: "Dinimizi daha rahat yaşayabilmek ve hasret kaldığımız ezan sesine kavuşmak için kendi yurdumuza döndük"
02 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Alkışlarla karşılandılar... Irkçılık gurbetçi aileyi Türkiye’ye kesin dönüş yaptırdı Almanya’daki ırkçılık ve İslam karşıtlığından rahatsız olan Yücel ailesi Kahramanmaraş'ta akrabaları tarafından sevinçle karşılandı Ertuğrul Yücel: "Dinimizi daha rahat yaşayabilmek ve hasret kaldığımız ezan sesine kavuşmak için kendi yurdumuza döndük"
Yasaklar kalktı, Kahramanmaraşlılar paçacılara akın etti
02 Mart 2021 Salı, 12:00 DHA

Yasaklar kalktı, Kahramanmaraşlılar paçacılara akın etti
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Bölgenin en büyük Besi OSB’si Elbistan’a kuruluyor Başkan Gürbüz, Elbistan TDİOSB’nin, 60 bin baş olan kapasitesinin tam olarak kullanılması durumunda kent ekonomisine yaklaşık 500 milyon TL’lik bir döngüyü harekete geçireceğini, diğer boyutun da 5 bin kişilik istihdam olduğunu belirtti
02 Mart 2021 Salı, 10:00 İHA

Bölgenin en büyük Besi OSB’si Elbistan’a kuruluyor Başkan Gürbüz, Elbistan TDİOSB’nin, 60 bin baş olan kapasitesinin tam olarak kullanılması durumunda kent ekonomisine yaklaşık 500 milyon TL’lik bir döngüyü harekete geçireceğini, diğer boyutun da 5 bin kişilik istihdam olduğunu belirtti
Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı
02 Mart 2021 Salı, 10:00 DHA

Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı
Kahramanmaraş’ta 3 gaspçı tutuklandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 19:00 İHA

Kahramanmaraş’ta 3 gaspçı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aranan 346 kişi yakalandı, 201'i tutuklandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

Kahramanmaraş'ta aranan 346 kişi yakalandı, 201'i tutuklandı
Güzellik merkezinde kabusu yaşadı Kahramanmaraş’ta gittiği güzellik merkezlerinde adeta kabuslar zincirine takılan genç kadının gözünden kan geldi, yüzü yandı Genç kadın kendisini bu hale getiren güzellik merkezinden şikayetçi oldu
01 Mart 2021 Pazartesi, 14:00 İHA

Güzellik merkezinde kabusu yaşadı Kahramanmaraş’ta gittiği güzellik merkezlerinde adeta kabuslar zincirine takılan genç kadının gözünden kan geldi, yüzü yandı Genç kadın kendisini bu hale getiren güzellik merkezinden şikayetçi oldu
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
01 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 DHA

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
Kahramanmaraş’ta kaçak kazıya 4 gözaltı
01 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Kahramanmaraş’ta kaçak kazıya 4 gözaltı
Kahramanmaraş'ta 54 kişiden 62 silah ele geçirdi
28 Şubat 2021 Pazar, 22:00 İHA

Kahramanmaraş'ta 54 kişiden 62 silah ele geçirdi
Kardelenler yüzünü gösterdi Kahramanmaraş’ta fotoğrafçılar, baharın müjdecisi kardelenleri görüntülemek için 2000 rakımlı Sarımsak Dağı'na tırmandılar Kardelen çiçeğini koparanlara 80 bin lira, köklerinden söküp ticaretini yapanlara ise 241 bin 395 lira para ceza uygulanıyor
28 Şubat 2021 Pazar, 13:00 İHA

Kardelenler yüzünü gösterdi Kahramanmaraş’ta fotoğrafçılar, baharın müjdecisi kardelenleri görüntülemek için 2000 rakımlı Sarımsak Dağı'na tırmandılar Kardelen çiçeğini koparanlara 80 bin lira, köklerinden söküp ticaretini yapanlara ise 241 bin 395 lira para ceza uygulanıyor
Dulkadiroğlu bahara hazırlanıyor
28 Şubat 2021 Pazar, 11:00 İHA

Dulkadiroğlu bahara hazırlanıyor
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
28 Şubat 2021 Pazar, 09:00 DHA

Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı
Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
27 Şubat 2021 Cumartesi, 20:00 İHA

Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
Bölge hırsızı Kahramanmaraş'ta suç üstü yakalandı
27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Bölge hırsızı Kahramanmaraş'ta suç üstü yakalandı
Nurhak’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Nurhak’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Yumurtlama dönemindeki balıkları avlayanlara 6 bin 400 TL ceza
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Yumurtlama dönemindeki balıkları avlayanlara 6 bin 400 TL ceza
Elbistan ekonomisinin pandemi sonrası planlaması yapıldı Başkan Gürbüz, kent ekonomisini canlandırmak için oda başkanları ile görüştü Elbistan ekonomisi pandemi sonrasına daha güçlü hazırlanacak
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Elbistan ekonomisinin pandemi sonrası planlaması yapıldı Başkan Gürbüz, kent ekonomisini canlandırmak için oda başkanları ile görüştü Elbistan ekonomisi pandemi sonrasına daha güçlü hazırlanacak
İnşaatın 9’uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti
27 Şubat 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

İnşaatın 9’uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı
27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı
Kahramanmaraş’ta toplu taşıma şoförlerine eğitim
27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma şoförlerine eğitim
Kahramanmaraş'ta sivrisineklerin üreme alanları ilaçlanıyor
27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kahramanmaraş'ta sivrisineklerin üreme alanları ilaçlanıyor
Kahramanmaraş’ta apartlara şok baskın Kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren 2 aparta toplamda 10 bin 692 lira cezai işlem uygulandı
27 Şubat 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

Kahramanmaraş’ta apartlara şok baskın Kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren 2 aparta toplamda 10 bin 692 lira cezai işlem uygulandı
Maske cezasına iptal Kahramanmaraş’ta ailesinin bulunduğu otomobilde maske takmayan sürücüye yazılan 900 lira ceza mahkeme kararıyla iptal edildi
27 Şubat 2021 Cumartesi, 00:00 İHA

Maske cezasına iptal Kahramanmaraş’ta ailesinin bulunduğu otomobilde maske takmayan sürücüye yazılan 900 lira ceza mahkeme kararıyla iptal edildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi (2)
26 Şubat 2021 Cuma, 23:00 DHA

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi (2)
Kızını taciz eden adamı öldüren baba cezaevinden çıktı Baba Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı: "Hak ve adalet yerini buldu" Kızını taciz eden adamı öldüren baba: “Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun”
26 Şubat 2021 Cuma, 22:00 İHA

Kızını taciz eden adamı öldüren baba cezaevinden çıktı Baba Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı: "Hak ve adalet yerini buldu" Kızını taciz eden adamı öldüren baba: “Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun”