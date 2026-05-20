        Kahramanmaraş Haberleri

        Beşiktaş Dostluk Grubu, okul saldırısında yaralanan Mustafa'ya forma hediye etti

        Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Aslan'a forma hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aslan'ın ailesini ziyaret etti.


        Grup başkanı Hacı Demir, gazetecilere açıklamasında Mustafa Aslan'ı sağlığına kavuşmasının ardından İstanbul'da bir Beşiktaş maçında ağırlamak istediklerini söyledi.

        Demir, "Mustafa kardeşimizin dualarımızla yanında olduğumuzu ifade etmek için ailesini ziyaret ettik. İnşallah sağlığına kavuşacak. İyileşmesinin ardından kendisini Beşiktaş’ımızın bir maçında ağırlayıp Beşiktaş Müzesi’ni gezdirmek istiyoruz." dedi.

        Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan da ziyaretten memnuniyeti dile getirerek oğlunun sağlığı için dua beklediklerini aktardı.


        Grup, ziyaretin ardından Sezai Karakoç İlkokulu'nu da ziyaret ederek öğrencilere forma verdi.


        Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

