Kahramanmaraş'ta yolda fenalaşan kadın halk otobüsüyle hastaneye götürüldü

Kahramanmaraş'ta dolmuştan indikten sonra fenalaşan ve bulunduğu yere yığılan kadın, bölgeden geçen özel halk otobüsüyle hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye-Kahramanmaraş kara yolu Madalyonlu Kavşak yakınlarında, hastaneye gitmek üzere dolmuştan inen F.Ş. fenalaştı.

Kadının fenalaştığını gören Teknokent Koleji öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kadının durumunun her geçen dakika ağırlaştığını fark eden öğrencilerden Tayfur Ağaoğlu ve Emre Altıparmak, yoldan geçen halk otobüsünü durdurarak şoförden yardım istedi.

Öğrencilerin ve yolcuların yardımıyla araca alınan genç kadın, güzergahını değiştiren otobüsle özel hastaneye kaldırıldı.

Kadının öğrenciler ve vatandaşların yardımıyla otobüse alınması ve hastaneye yetiştirilmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.