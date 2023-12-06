Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede, 4 katlı binanın yıkımı öncesinde bölgede güvenlik önlemi alındı.

Güneşli Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.

Binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

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