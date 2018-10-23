Bilimsel araştırmalar kalbi daha yavaş atan insanların, daha hızlı atanlara göre daha uzun süre yaşadığını gösteriyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Erkeklerde kalp hızı 50'nin altında olanlarla karşılaştırıldığında, kalp hızı 71-80 arasında olanlarda ölüm riski yüzde 51, kalp hızı 81-90 arasında olanlar 2 kat, 90 üstü olanlarda ise 3 kat artıyor" dedi.

Prof. Dr. Bilal Tosun, "Aşırı kilo ve sigara kullanımı kalp hızını yükseltir. Düzenli egzersiz kalp hızınızı düşürür. Egzersiz ile kalbin her atımında pompalanan kan miktarı artar böylece günlük atım sayısı düşer. Bir diğer ifadeyle yaşam süresini farklı hızlarda tüketmek sizin elinizde" açıklamasında bulundu.

BU 10 TÜYOYA DİKKAT!

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp yaşlanmasını durdurmak için 10 öneride bulundu:

1. Sigarayı bırakın ve hatta sigara içilen ortamdan uzak durun.

2. Yaşınıza göre tempolu yürüyüş yaparak aktif bir yaşam sürdürün.

3. Alkolden uzak durun.

4. Günlük periyodlar ile yaptığınız spor faaliyetleri, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, tansiyonunuzun ve kolestrolünüzün düzenlenmesinde önemli rol oynar.

5. Mutlaka her gün zeytinyağı tüketin.

6. Akdeniz tipi kalp dostu beslenme programına uyun. Her gün mutlaka 3 ceviz yiyin.

7. Şeker tam anlamıyla zehirdir. Doğal şekerlere yönelin.

8. Elektrik almayın elektrik verin. Hareketsiz şekilde bilgisayar ve televizyon karşısında çok zaman tüketmeyin.

9. Genetik yatkınlık varsa 30 yaşından, normal durumda ise 40 yaşından itibaren her yıl mutlaka kalp check-up'ından geçin.

10. Psikolojik durumunuzda kalp için çok önemli. Ruh sağlığınıza ve stres yönetiminize dikkat edin. Birbirinizi sevin ve gülümseyin. Sevgi en önemli rehabilitasyondur.

SPOR DOĞAL BYPASS

"Spor hayatınızın bir parçası olmalı" diyen Prof. Dr. Bilal Tosun, "Spor tam anlamıyla doğal bir bypass demektir. Böylece kılcal damarlar oluşuyor. Bu damarlarda kalbimiz için oldukça faydalıdır. Eforu çok yüksek sporlar ise mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır. Kalp krizi yaşı 30’lara kadar indi. 1. derecede akrabalarda kalp rahatsızlığı görülmesi bizi risk grubuna sokuyor. Genetik de bu durumda çok önemli. Genetik dışında fazla kilo, sigara ve alkol ise kalbin en sıkı düşmanlarıdır. ‘Ben sigarayı ve alkolü bırakamıyorum, azaltacağım’ demek yerine bunları tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor" dedi.

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