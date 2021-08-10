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Haberler Gündem 3. Sayfa "DİKİŞ MAKİNESİ" CİNAYETİ! Son dakika: Dikiş makinesi gürültüsü yüzünden çıkan kavga can aldı - VİDEO HABER
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Dikiş makinesi gürültüsü dehşeti!

Denizli'de, dikiş makinesi gürültüsü nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Ümit Çetin (33), yaşamını yitirdi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Dikiş makinesi gürültüsü dehşeti!
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DHA

Denizli'de, saat 03.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Çetin (33), gece saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran komşusu Osman K.'yi (43) gürültü yaptığı gerekçesiyle yanına gidip uyardı.

BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

DHA'da yer alan habere göre ikili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, Osman K.'nin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Osman K., yanındaki bıçakla Ümit Çetin'i göğsünden ağır yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Çetin, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Osman K. ile kavgaya karışan akrabaları Mehmet K. ile Süleyman Barış K. polis ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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