Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor KANADA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Filenin Sultanları galibiyet için parkede! VNL Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

        Kanada-Türkiye maçı canlı izle! Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. hafta ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Organizasyonda 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, Kanada karşısında da galibiyet almak ve yoluna namağlup devam etmek istiyor. Kanada-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 19:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 2. hafta 2. maçında Kanada ile karşılaşacak. İstanbul etabındaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyonda 5'te 5 yaptı. A Milli Takım, bugün Kanada karşısında kazanıp 6'da 6 yapmaya çalışacak. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Kanada-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Kanada-Türkiye maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…

        2

        KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta maçları kapsamında ikinci maçına İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kanada karşısında çıkacak.

        Kanada-Türkiye voleybol maçı, 19 Haziran 2025 Perşembe günü yani bugün saat 19.30’da başlayacak.

        3

        KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kanada-Türkiye maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        5

        TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU

        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

        Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

        Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

        6

        FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA KALAN MAÇLARI

        21 Haziran 2025

        19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

        22 Haziran 2025

        19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

        TOKİ deprem konut kura çekimi canlı izle
        TOKİ deprem konut kura çekimi canlı izle
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"