TOKİ kura sonuçları sorgulama 2025: TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerinde yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ve 4 bin 689 iş yeri 19 Haziran'da çekilen kura ile hak sahiplerini buldu. TOKİ kura çekimi canlı olarak AFAD YouTube hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonuçları e-Devlet'in AFAD sayfasından sorgulanabilecek. Peki, TOKİ deprem konutları kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 19 Haziran 2025 TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
6 Şubat depremlerinin etkilediği illerde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. 13 ilde yapımı tamamlanan 44.367 konut ve 4.689 iş yeri, 19 Haziran Perşembe günü yapılan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile hak sahiplerini buldu. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerinde yapılan konutların kurası TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edildi. TOKİ kura sonuçları ise e-Devlet AFAD sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 19 Haziran 2025 TOKİ deprem konutları kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...
"ASRIN İNŞASI"NDA 250 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 19 Haziran Perşembe günü Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni" düzenlendi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan "asrın inşa seferberliği" kapsamında tamamlanan 250 bininci konut, törenle hak sahibine teslim edildi.
EN ÇOK TESLİMAT 22 BİN 239 İLE HATAY'DA
Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.
Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükseldi.
Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 452 bin 983'e ulaşacak. En fazla teslimat, 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay'da gerçekleşecek. Bunu sırasıyla 79 bin 420 ile Malatya, 74 bin 187 ile Kahramanmaraş ve 43 bin 573 ile Adıyaman izleyecek.
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Hatay deprem konutları kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleşti.
Kura ile birlikte Hatay’da yapımı tamamlanan 21.114 konut ve 1.125 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından sorgulanabilecek.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Malatya deprem konutları kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe günü AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edildi.
Kura ile birlikte Malatya’da yapımı tamamlanan 8.064 konut ve 1.097 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından sorgulanabilecek.
TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Adıyaman deprem konutları kura çekimi ile 3.554 konut ve 1.723 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
TOKİ Adıyaman kura sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından sorgulanabilecek.
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi, 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.
Kura ile birlikte Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 3.567 konut ve 744 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından sorgulanabilecek.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ