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        350 yıllık ağaç, heykel oldu

        KABABÜK'tekökündenkesilince kurumaya başlayan 350 yıllık çınar ağacı, kimyasallar ile dönüştürüp, heykel haline getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:30
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        350 yıllık ağaç, heykel oldu
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        KABABÜK'tekökündenkesilince kurumaya başlayan 350 yıllık çınar ağacı, kimyasallar ile dönüştürüp, heykel haline getirildi.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin, 2018'de restorasyonu yapıldı. Bu sırada caminin avlusundaki 350 yıllık 4 çınar ağacından birinin kökü, kanalizasyon hattı nedeniyle kesildi. Kökü kesilen ağaç, bir süre sonra kuruldu. Bunun üzerine Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, çalışma yaptı ve bazı kimyasal kullanılarak ağacın çürümesi engellendi. Daha sonra yapılan çalışmalar ile ağaç, heykele dönüştürüldü, üzerine de 'Seni koruyamadığımız için özür dileriz' başlıklı bir yazı asıldı. Cami avlusundaki ağaca ilişkin konuşan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı başkanı Şefik Dizdar, "Bu ağaç kuruduğunda bizler büyük acılar hissettik. Bu ağacın yetişmesi için 350 yıl geçmesi gerekir. Daha sonra bu ağacı, heykel haline getirelim istedik. Dallarını kestik ve onardık. Birtakım kimyasallar ile çürümesini önledik. Bakımını sürekli yaptıracağız. Üzerine ağıt da yazdık. Belki de Türkiye'de ilk defa kurumuş ağacı yerinde heykel haline getirmeyi tasarladık ve yaptık. Tarihi yapıların korunması konusunda çalışanlara örnek olması için sunuyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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