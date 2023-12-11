Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü.

Bayır Mahalle Gazipaşa Caddesi'nde elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

O anlar vatandaşlarca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

-İş kazası

Karabük'te bir haddehanede bacağına darbe alan işçi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan haddehanede çalışan V.B, henüz belirlenemeyen nedenle bacağına darbe aldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Karabük'te Beşbinevler Ek Hizmet Binasında poliklinik hizmetleri başladı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binasında, poliklinik hizmetlerinin başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ek hizmet binasında çocuk sağlığı ve hastalıkları, ortopedi, üroloji, dahiliye ve aile hekimliği branşlarında hasta kabulüne başlanıldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ile poliklinik hizmeti alan hastaları ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.