Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü.

        Bayır Mahalle Gazipaşa Caddesi'nde elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın kısa sürede söndürüldü.

        O anlar vatandaşlarca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        -İş kazası

        Karabük'te bir haddehanede bacağına darbe alan işçi yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan haddehanede çalışan V.B, henüz belirlenemeyen nedenle bacağına darbe aldı.

        Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan işçi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Karabük'te Beşbinevler Ek Hizmet Binasında poliklinik hizmetleri başladı

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binasında, poliklinik hizmetlerinin başladığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ek hizmet binasında çocuk sağlığı ve hastalıkları, ortopedi, üroloji, dahiliye ve aile hekimliği branşlarında hasta kabulüne başlanıldığı belirtildi.

        İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ile poliklinik hizmeti alan hastaları ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O saldırgan tutuklandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan tutuklandı: İşte ilk ifadesi!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti

        Benzer Haberler

        KARDEMİR, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 5. sırada yer a...
        KARDEMİR, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 5. sırada yer a...
        Karabük'te ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi
        Türk kahvesinin geçmişten bugüne yolculuğu kitaplaştırıldı
        Türk kahvesinin geçmişten bugüne yolculuğu kitaplaştırıldı
        Karabük'te motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili minibüs sürücüsü tut...
        Karabük'te motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili minibüs sürücüsü tut...
        Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
        350 yıllık ağaç, heykel oldu
        350 yıllık ağaç, heykel oldu