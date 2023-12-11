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        Karabük'te motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili minibüs sürücüsü tutuklandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:03
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        Karabük'te motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili minibüs sürücüsü tutuklandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

        Kirkille Mahallesi'nde kendisine ait 35 YHK 78 plakalı motosikleti ile yemek götüren Tevfik Arayıcı'nın öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        S.F.Y'nin kullandığı 34 UJ 0599 plakalı minibüs, 9 Aralık'ta Kirkille Mahallesi'nde Tevfik Arayıcı idaresindeki 35 YHK 78 plakalı motosiklete çarpmıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arayıcı burada yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan minibüs sürücüsü S.F.Y, Barış Mahallesi'nde yakalanmıştı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.60 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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