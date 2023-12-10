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        Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

        Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:54 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:23
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        Karabük'te devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kent merkezinden Safranbolu ilçesi yönüne giden O.C.Ş. idaresindeki 80 AAY 375 plakalı cip, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki A.S.Ç. ve K.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan kontrolde 1,08 promil alkollü çıkan sürücünün, daha önce bu sebeple sürücü belgesinin daimi iptal edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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