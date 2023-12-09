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        Karabük'te devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

        Karabük'te SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:17
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        Karabük'te devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

        O.C.Ş. idaresindeki 80 AAY 375 plakalı SUV tipi araç, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü O.C.Ş. ile yolcular A.Ç. ve K.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün yapılan alkol testinde 1,08 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin daimi iptal edildiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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