Karabük'te devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Karabük'te SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

O.C.Ş. idaresindeki 80 AAY 375 plakalı SUV tipi araç, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü O.C.Ş. ile yolcular A.Ç. ve K.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yapılan alkol testinde 1,08 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin daimi iptal edildiği belirlendi.