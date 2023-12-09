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        Karabük'te 454 polis adayı mezun oldu

        Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 454 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:06
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        Karabük'te 454 polis adayı mezun oldu
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        Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 454 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Karabük POMEM yerleşkesinde gerçekleştirilen 29'ncu dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, törende, 9 ay süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak emniyet teşkilatında görev almaya hazır olan 454 genci ve ailelerini kutladı.

        Bugün sadece bir mezuniyet törenine değil, devleti ile milletine sadık, vatanına ve bayrağına aşık, kahraman gençlerin hayatlarındaki dönüm noktası olan bir güne şahitlik ettiklerini belirten Yavuz, "Kahraman polis arkadaşlarım. Şan ve şerefle yemin edip başlayacağınız görevinizde, gururla taşıdığınız üniformanızla devletimizin yasal gücünü sizler temsil edeceksiniz. Bugünden itibaren kanunların ve aziz milletimizin emrinde yol alacaksınız. Hiç şüphemiz yoktur ki şerefle taşıdığınız üniformanıza, en ufak bir leke getirmeyecek ve zerrece hataya düşmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Karabük POMEM Müdürü Zekeriya Çoban da tüm mezunların içinde vatana ve millete hizmet etme arzusu olduğunu dile getirerek, "Bu görevi aldığınız donanımlı eğitim sayesinde başarıyla sürdüreceksiniz. Her daim halkın ve hakkın yanında olup ne pahasına olursa olsun hak ve adaletten ayrılmamayı görev edininiz. Sizler şerefli ve kutsal bir mesleğin mensupları olarak çok çalışacak, vatandaşlarımıza hizmet edeceksiniz, insani değerlerden asla ödün vermeyeceksiniz. Unutmayın ki sizi bu millet ve bu devlet yetiştirdi." diye konuştu.

        Çoban, polis adaylarının, görev yaptıkları yerlerde keyfilikten uzak insan haklarına saygılı ve hukuk devleti ilkelerine bağlı çalışarak Cumhuriyeti nice yüzyıllar boyunca yaşatacağına işaret ederek, Sizlerden isteğim bu devletin bu vatanın birer evladı olduğunuzu unutmayınız. Aklınızı asla başkasına kiraya vermeyin. Ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun anayasadan, kanundan ve onun ışığından şaşmayın." dedi.

        Dereceye giren 3 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 454 polis adayı yemin etti.

        Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, diğer ilgililer ve mezunların aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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