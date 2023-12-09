'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor

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Yanındaki torbadan mamaları çıkarıp veren Karaağaç, çocukluktan bu yana kedilerle iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "3-4 parka bakarım. Tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyorum. Karınlarını doyururum. Kediler beni görüne hemen etrafıma toplanır. Ben onların babasıyım. Kent genelinde 700-800 kedim var" diye konuştu.

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Kedilere zaman zaman kötü davrananlar olduğunu belirten Karaağaç, "Öyle bir durum olunca da gerekeni yapıyor, hemen müdahale ediyorum. Kimse benim kedilerime dokunamaz" dedi.