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        Orman Genel Müdürü Karacabey, Karabük'ü ziyaret etti

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yenice İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:10
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        Orman Genel Müdürü Karacabey, Karabük'ü ziyaret etti
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        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yenice İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve Yenice İşletme Müdürü Umut Yılmaz tarafından karşılanan Karacabey, daha sonra değerlendirme toplantısına katıldı.

        Kentteki yatırımlar ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Karacabey, çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

        Karacabey, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

        Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman da hazır bulundu.

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