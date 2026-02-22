Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları geziyor.

        Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden yerli ve yabancı turistler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tattı, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Mesleki eğitimlerini beceriye dönüştüren liseliler, özgün tasarımlarına pat...
        Mesleki eğitimlerini beceriye dönüştüren liseliler, özgün tasarımlarına pat...
        Meslek lisesi öğrencilerinin el emeği ürünleri döner sermayeye kazandırılac...
        Meslek lisesi öğrencilerinin el emeği ürünleri döner sermayeye kazandırılac...
        Karabük'te otel yangını; 1 kişi dumandan etkilendi
        Karabük'te otel yangını; 1 kişi dumandan etkilendi
        Karabük'te otelde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otelde çıkan yangın söndürüldü
        YÖK Başkanı Özvar: OSB-MYO modeli 21 üniversitede 22 MYO'ya ulaştı
        YÖK Başkanı Özvar: OSB-MYO modeli 21 üniversitede 22 MYO'ya ulaştı
        KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2026 Akademik Kurulu toplandı
        KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2026 Akademik Kurulu toplandı