Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları geziyor. Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden yerli ve yabancı turistler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tattı, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

