Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor. Ahmetusta Geçidi mevkisinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli seyrediyor.

