Malezya Büyükelçisi'nden KARDEMİR'e ziyaret Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiyi, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Mali İşler (CFO) Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan, Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Erkara ile diğer yöneticilerin karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Gerçekleşen ziyarette, demir çelik sektörü ve KARDEMİR üretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapılarak iş birliği fırsatları görüşüldü. Büyükelçi, KARDEMİR’in geniş üretim tesislerini kapsamlı bir şekilde gezdi. Kok Fabrikaları, Yüksek Fırın, Çelikhane, Demiryolu Tekerlek Haddehanesi ve Demiryolu Tekerleği Aks Fabrikasını ziyaret ederek şirketin demir çelik üretim süreçleri ile ilgili bilgiler de aldı." ifadesine yer verildi.