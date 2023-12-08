Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Malezya Büyükelçisi'nden KARDEMİR'e ziyaret

        Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:49 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malezya Büyükelçisi'nden KARDEMİR'e ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

        Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiyi, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Mali İşler (CFO) Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan, Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Erkara ile diğer yöneticilerin karşıladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Gerçekleşen ziyarette, demir çelik sektörü ve KARDEMİR üretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapılarak iş birliği fırsatları görüşüldü. Büyükelçi, KARDEMİR’in geniş üretim tesislerini kapsamlı bir şekilde gezdi. Kok Fabrikaları, Yüksek Fırın, Çelikhane, Demiryolu Tekerlek Haddehanesi ve Demiryolu Tekerleği Aks Fabrikasını ziyaret ederek şirketin demir çelik üretim süreçleri ile ilgili bilgiler de aldı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Orman Genel Müdürü Karacabey, Karabük'ü ziyaret etti
        Orman Genel Müdürü Karacabey, Karabük'ü ziyaret etti
        Karabük'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Karabük'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        KBÜ'de "Sanal Gerçeklik Yoluyla Yenilikçi Sağlık Eğitimi Kongresi" yapıldı
        KBÜ'de "Sanal Gerçeklik Yoluyla Yenilikçi Sağlık Eğitimi Kongresi" yapıldı
        Karabük'te KBÜ'lü öğrencinin çekip yönettiği kısa film birinci oldu
        Karabük'te KBÜ'lü öğrencinin çekip yönettiği kısa film birinci oldu
        10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
        10 günde 6 evden hırsızlık yapan, uyuşturucu hükümlüsü yakalandı