Mehmet Ayan yazdı: Kopenhag kriterleri

G.Saray için maç kazanılması kadar oyunun da TÜRKİYE STANDARTLARINI AŞMASI kıymetli. Kerem Aktürkoğlu ideal yerini bulunca neye dönüşüyor görebiliyoruz. Icardi 97 dakika iyi bir performans sergileyemese de şarkısını çaldırdı yine. Tete’nin şanssız, Zaha’nın tutuk akşamıydı. Oyunculara tek tek övgüde bulunabiliriz ama her hafta, her maç gözümüzün pasını alan BOEY’e parantez açmazsak haksızlık olur.

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Adana Demirspor’un bu kadar yetenekli bir oyuncu grubundan oyun çıkaramaması çok ilginç. Çok dağınık ve disiplinsizler. Herkes diğerinin yeteneğine kendini teslim etmiş sanki. Gidişatı deneyimli bir hoca değiştirebilir sanki.