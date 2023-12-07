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        Karabük'te KBÜ'lü öğrencinin çekip yönettiği kısa film birinci oldu

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen "Dolandırıcılık" konulu "Video-Kısa Film Yarışması"nda, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi birincilik ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:51
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        Karabük'te KBÜ'lü öğrencinin çekip yönettiği kısa film birinci oldu
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        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen "Dolandırıcılık" konulu "Video-Kısa Film Yarışması"nda, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi birincilik ödülüne layık görüldü.

        KBÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında "Umut Hep Var" sloganıyla yapılan yarışmada, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencisi Yusuf İzzettin Gürbüz'ün çekip yönettiği, "Bozuk Para" adlı kısa film birinci oldu.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Gürbüz ve filme katkı sunan Karabük Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Esra Aydın, merkezde eğitim alan öğrenciler ve öğretmenlere bisiklet hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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