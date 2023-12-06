Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Aydın Baysal, Özçelik-iş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Karabük İdman Yurdu futbolcuları ve teknik ekibi, KARDEMİR işçileri ve sendika üyeleri ile aile yakınları, Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

Mustafa Kılıç, yaptığı konuşmada, Türker'in hayat hikayesinden bahsetti.