Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karabük'te, hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.B.A'yı yakaladı.

D.B.A, işlemlerinin ardından Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.