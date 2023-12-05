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        Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Karabük'te, hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:12
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        Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Karabük'te, hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.B.A'yı yakaladı.

        D.B.A, işlemlerinin ardından Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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