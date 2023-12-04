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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:16 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:27
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip neticesinde M.A.K, B.İ, S.Ö. ve S.T'yi Yenice ilçesi girişinde gözaltına aldı.

        Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada, 4 bin 518 kapsül sentetik uyuşturucu, 300 miligram yeşil-kırmızı reçete ile satılan hap, ruhsatsız tabanca, fişekler, şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 5 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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