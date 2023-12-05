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        Otomobilde 4 bin 518 uyuşturucu hap gele geçirildi: 4 tutuklama

        KARABÜK'ünYenice ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:50
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        Otomobilde 4 bin 518 uyuşturucu hap gele geçirildi: 4 tutuklama
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        KARABÜK'ünYenice ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ortaklaşa uyuşturucu operasyonu düzenledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler M.A.K., B.İ., S.Ö. ve S.T.'nin içinde bulunduğu araç, Yenice ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 81 kutu içerisinde 4 bin 518 uyuşturucu hap, 5 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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